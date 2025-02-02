الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى ليوفنتوس لمواجهة إمبولى

أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إمبولى، وذلك بعد قليل على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيدريكو غاتي، ريناتو فيجا.

خط الوسط: تيموتي وياه، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني، تيون كوبمينرس.

خط الهجوم: كينان يلدز، نيكولاس غونزاليس، راندال كولو مواني.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس برصيد 37 نقطة، بينما يقع فريق إمبولى فى المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.