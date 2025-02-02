غرفة كفر الشيخ تعلن إقامة 18 معرض أهلًا رمضان

كشف حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، أنه يتم الترتيب لافتتاح عدد من معارض "أهلًا رمضان" بداية من الإثنين 3 فبراير الجاري وفي معظم مراكز المحافظة تحت قيادة محافظ كفر الشيخ وبالاشتراك مع مديرية التموين من خلال تعاون مشترك بين الـ 3 أطراف "المحافظة – الغرفة - مديرية التموين" ، حتي نستطيع خدمة المواطنين في محافظة كفر الشيخ بتوفير سلع ذات أسعار مخفضة لهم بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، متوقعًا افتتاح ما لا يقل عن 14 إلى 18 معرض "أهلا رمضان" هذا العام ، والعمل علي قدمٍ وساق لتنظيم هذه المعارض طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

وأعلن عبد الغفار عن إقامة معرض للأثاث في مدينة كفر الشيخ علي مساحة 1500 متر بالشراكة بين غرفتي كفر الشيخ ودمياط ، وهذا باكورة البروتوكول الذي تم توقيعه تحت رعاية محافظي كفر الشيخ ودمياط ، هذا بالإضافة إلى اللقاءات المشتركة التي ستتم بين الشُعب التجارية المختلفة في الغرفتين وسيكون البروتوكول فعال علي أرض الواقع وليس بروتوكول ورقي فقط لا غير.