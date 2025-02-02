128 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الماجستير والدكتوراه بكلية دار العلوم بجامة الفيوم

تفقد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم امتحانات الدراسات العليا بكلية دار العلوم.

بحضور الدكتور محمد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اليوم الأحد.

وخلال الجولة قام الدكتور عرفة صبري بالمرور على اللجان التي شملت (دبلومة العلوم العربية والإسلامية، والماجستير، والدكتوراة) في أقسام النحو والصرف والعروض، وعلم اللغة، والدراسات الأدبية، والبلاغة والنقد الأدبي، والشريعة الإسلامية، والتاريخ الإسلامي، والفلسفة الإسلامية.

وتضمنت امتحانات دبلومة العلوم العربية والإسلامية ٨ طلاب، كما شملت امتحانات الماجستير ٧٢ طالبًا وطالبة، وامتحانات الدكتوراة ٤٨ طالبًا وطالبة.

ووجّه الدكتور عرفة صبري بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من وجود أستاذ المادة في كل لجنة، وتوفير لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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