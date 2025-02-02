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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. ختام منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات بالعاصمة الإدارية

بطولة العالم
بطولة العالم
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تقام اليوم الأحد، منافسات الفرق ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات في اليوم الختامي للبطولة والتي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة بنادي النادي خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر للناشئات نظيره منتخب هونج كونج في ثمن النهائي في تمام التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، بينما يخوض منتخب مصر للناشئين مباراته الأول أمام المنتخب السعودي في الدور ذاته، في تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع.

ويمثل منتخب مصر للناشئين كل من محمود السيد، إسلام أسامة، يوسف شامل وفؤاد غريب، فيما يمثل منتخب الناشئات اليوم كل من فرح محفوظ، لولوة سليمان، فريدة مراد وجنا السيد.

يتكون الجهاز الفني من الدكتور السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة والحاصل علي الميدالية الاولمبية بباريس ويعاونه الدكتور سامح مجدي والكابتن إسلام جمال للقيادة الفنية للمنتخب القومي المصري.

يذكر أن فرح محفوظ البطلة المصرية قد نجحت في حصد الميدالية البرونزية بمنافسات الفردي في اليوم الأول للبطولة وذلك عقب وصولها لمباراة نصف النهائي لتتقاسم المركز الثالث مع بطلة الولايات المتحدة الأمريكية "سومن لي" التي وصلت لنفس الدور أيضا.

بطولة كأس العالم لسيف ختام منافسات المبارزة للناشئين والناشئات العاصمة الإدارية الجديدة