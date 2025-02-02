الإحصاء: 4.01% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد ، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2024.



واشار الجهاز الي انه بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.36 خلال شهر نوفمبر 2024 (أولـي) مقابل 112.89 خلال شهر أكتوبر 2024 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 4.01٪.

اما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، فقد بلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 172.47 خلال شهر نوفمبر 2024 مقـارنة بشـهـر أكتوبر 2024 حيث بلغ 159.36 بنسـبـه ارتفاع قدرها 8.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 93.28 خلال شــهـر نوفمبر 2024 مقـارنة بشهـر أكتوبر 2024 حيـث بـلـغ 85.10 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 9.61٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

ولفت الجهاز الي ان الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، حيث بلـغ الرقم القياسـي لصناعة المنسوجات 161.23 خلال شهـر نوفمبر 2024 مقــارنة بشــهـر أكتوبر 2024 حيث بلغ 166.32 بنسبـة انخـفـاض قدرها 3.06 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القيـاســي لصناعة الملابس الجاهزة 217.42 خلال شه0ر نوفمبر 2024 مقــارنـة بشــهر أكتوبر 2024 حيث بلغ 223.54 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 2.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.