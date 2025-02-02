مانشستر سيتى فى مهمة صعبة أمام أرسنال

تتجة أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتى، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، الذى يحل ضيفًا على غريمه أرسنال، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

نتيجة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب قد جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، فى الجولة الخامسة من عمر الدورى وقد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وضع الفريقين فى ترتيب الدورى

ويخوض فريق أرسنال اللقاء وفى جبعته 47 نقطة محتل بها وصافة ترتيب البريمير ليج حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 13 مباراة، وتعادل فى 8، وتعرض للهزيمة فى مواجهتين.

في يحتل فريق مانشستر سيتى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، حصدها من 23 جولة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 5، وهزم فى 6 مواجهات.

ويدخل السيتي، اللقاء، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على كلوب بروج البلجيكي، بثلاثة اهداف لهدف، تفادى بها كابوس الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، وتأهل لمرحلة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

كما هو الحال فى صفوف ارسنال الذى يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على جيرونا وضمان التأهل المباشر لدور 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويعانى ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق آرسنال من عدة غيابات في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات، وأبرزها بوكايو ساكا.

فى المقابل يعتمد بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق السيتى على صفقاته الجديدة فى إنعاش صفوفه وعلى رأسها المصري عمر مرموش والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، وقد شارك الاثنان في مباراة الفوز على تشيلسي بالجولة الماضية.

كما استعادا جوارديولا المصابين للياقتهم البدنية تدريجيا مثل دي بروين وماتيو كوفاسيتش، إضافة إلى تألق الجناح سافينيو خلال الفترة الأخيرة.

