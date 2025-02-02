مصرع شابين بحادث تصادم دراجتين ناريتين في الفيوم

شهد طريق قرية اللاهون الزراعي بإتجاه قرية المعصرة بدائرة مركز شرطة الفيوم، بمحافظة الفيوم، حادث تصادم دراجتين ناريتين، أسفر عن مصرع شابين، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطوت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق قرية اللاهون الزراعي، ووجود متوفين.

وعلي الفور إنتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية اللاهون الزراعي، وذلك بسبب السرعه الزائده مما أسفر عن مصرع شابين، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق