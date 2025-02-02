وزير الخارجية الجيبوتي: تشاور دائم مع مصر حول تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي

قال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، إنّ هناك علاقات متميزة بين مصر وجيبوتي، موضحا أن التطورات في القرن الإفريقي والشرق الأوسط تدفع البلدين إلى التشاور والتنسيق باستمرار في هذه القضايا، معلقا: «نحن نعتبر أن الأمن القومي المصري والجيبوتي يرتبطان ارتباطا وثيقا لأننا نقول دائما إننا نقع في البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ومصر تقع في البوابة الشمالية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بثته القاهرة الإخبارية، أنّ البلدين يرتبطان بالملاحة والأمن في مضيق باب المندب، ما ينعكس مباشرة على أمن مصر واقتصادها وتجارتها، وهذا شيء طبيعي، مشددا: «لا بد أن ننسق ونستمر في التنسيق بين البلدين في هذا الجانب».

وتابع: «العلاقات المصرية الجيبوتية تضرب جذورها بقدم التاريخ، أي إلى عهد الفراعنة، ونحن نعتز بهذا التاريخ الحافل بالإنجازات».