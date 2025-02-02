ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الجيبوتي: تشاور دائم مع مصر حول تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي

وزير خارجية جيبوتي
وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، إنّ هناك علاقات متميزة بين مصر وجيبوتي، موضحا أن التطورات في القرن الإفريقي والشرق الأوسط تدفع البلدين إلى التشاور والتنسيق باستمرار في هذه القضايا، معلقا: «نحن نعتبر أن الأمن القومي المصري والجيبوتي يرتبطان ارتباطا وثيقا لأننا نقول دائما إننا نقع في البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ومصر تقع في البوابة الشمالية».      

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بثته القاهرة الإخبارية، أنّ البلدين يرتبطان بالملاحة والأمن في مضيق باب المندب، ما ينعكس مباشرة على أمن مصر واقتصادها وتجارتها، وهذا شيء طبيعي، مشددا: «لا بد أن ننسق ونستمر في التنسيق بين البلدين في هذا الجانب».

وتابع: «العلاقات المصرية الجيبوتية تضرب جذورها بقدم التاريخ، أي إلى عهد الفراعنة، ونحن نعتز بهذا التاريخ الحافل بالإنجازات».

وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف مصر وجيبوتي بدر عبد العاطي وزير الخارجية العلاقات المصرية الجيبوتية