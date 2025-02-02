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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيبوتي تؤكد دعمها لمصر في تعزيز أمن البحر الأحمر

وزير خارجية جيبوتي
وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف
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قال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، إنّ أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة لابد من تعزيز المجلس الدولي المطلاع علي البحر الأحمر وخليج عدن ودوره أساسي جدا وحتي لا نترك المجال للدول أخرى باعتبار أن مصر وجيبوتي أعضاء بالمجلس.

وأضاف وزير خارجية جيبوتي، أن جيبوتي تدعم موقف  مصر ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتثبت وقف إطلاق النار والموقف العربي واحد والحل النهائي هو حل الدولتين وهو مطلب شرعي وعن الترحيل مرفوض جملًا وتفصيلا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي بمقروزارة الخارجية بقصر التحرير بالقاهرة.


 

وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف البحر الاحمر مصر وجيبوتي الرئيس عبد الفتاح السيسي