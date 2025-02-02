تداول 16 ألف طن و1234 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1234 شاحنة و110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 653 شاحنة و103 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 581 شاحنة و7 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وAlcudia Express بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وAlcudia Express وغادرت السفينتين سينا و Alcudia Express، كما تم تداول 2800 طن بضائع و436 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1807 راكب بموانيها.

