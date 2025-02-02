وزير خارجية جيبوتي: مصر لها دور مهم في الاتحاد الأفريقي

أفاد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، إنه نقل رسالة خطية من الرئيس الجيبوتي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس عمق العلاقات المتنامية بين البلدين.

ونوه وزير الخارجية الجيبوتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدرعبد العاطي، والذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى الدور المهم الذي تقوم به مصر في الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا على أهمية مشاركة مصر الفعالة في تعزيز التعاون والتضامن بين دول القارة.

وفي سياق آخر، قدم الوزير شكره لمصر على استضافة الطلبة الجيبوتيين، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مصر في قطاع الصحة في جيبوتي.