ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية جيبوتي: مصر لها دور مهم في الاتحاد الأفريقي

وزير خارجية جيبوتي
وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، إنه نقل رسالة خطية من الرئيس الجيبوتي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس عمق العلاقات المتنامية بين البلدين.

ونوه وزير الخارجية الجيبوتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدرعبد العاطي، والذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى الدور المهم الذي تقوم به مصر في الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا على أهمية مشاركة مصر الفعالة في تعزيز التعاون والتضامن بين دول القارة. 
وفي سياق آخر، قدم الوزير شكره لمصر على استضافة الطلبة الجيبوتيين، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مصر في قطاع الصحة في جيبوتي.

وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدرعبد العاطي