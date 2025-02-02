كرة نسائية| الأهلي يحل ضيفًا على المقاولون العرب في بطولة الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية «سيدات» بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة بالدوري الممتاز.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة من عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب، والتي يسعى الفريق من خلالها تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، ديميتري لوبوف، لتحقيق انتصاره الرابع تواليًا بالمسابقة، ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وحقق الفريق سلسلة انتصارات متتالية منذ إنطلاق النسخة الجديدة من الدوري، بدأها بالفوز على الزمالك 2-1 في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادي واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندري 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبي 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، وعلى زد 4-0، مسجلًا 69 هدفًا فيما تلقت شباكه خمسة أهداف منذ انطلاق البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.