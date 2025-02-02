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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على تطوير التبادل التجاري مع جيبوتي

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تشجع القطاع الخاص المصري على تعزيز التبادل التجاري مع دولة جيبوتي الشقيقة، والاستثمار في القطاعات المختلفة.

وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الجيبوتي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية: "تحدثنا عن التعاون في العديد من الملفات، على رأسها الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك مشروعًا تم تنفيذه سابقًا لتوليد الطاقة والكهرباء من الطاقة الشمسية، ونحن حريصون على التوسع في هذا المشروع".

وتابع: "تحدثنا أيضًا عن التعاون في قطاع اللوجستيات، خاصة في ضوء الأهمية الكبيرة لكل من جيبوتي ومصر، فجيبوتي تقع على خليج عدن وعلى مضيق باب المندب، ومصر بالتأكيد تملك أهم شريان مائي، وهو قناة السويس، وبالتالي هناك ارتباط وثيق بين جيبوتي ومصر فيما يتعلق بقضية الملاحة البحرية وحرية الملاحة".

وأكمل: "كانت جيبوتي، إلى جانب مصر، من أكثر الدول تضررًا من التصعيد الذي حدث في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي لدينا هدف مشترك يتمثل في التأكيد على أمن البحر الأحمر وأمن حرية الملاحة، ومواقفنا في هذا الصدد متطابقة".

بدر عبد العاطي وزير الخارجية التبادل التجاري دولة جيبوتي