اتحاد المصارف العربية ينظم المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال بشرم الشيخ

ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر، المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2025 في فندق سافوي شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 300 شخصية قيادية تمثل 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله.

أهداف المؤتمر ومحاوره

صرّح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، بأن المؤتمر يأتي في توقيت ومكان مثاليين، ويهدف إلى مناقشة المخاطر المتزايدة للاحتيال في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وانعكاساتها على المؤسسات المالية العربية.

كما سيسلط الضوء على التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على القطاع المصرفي، مع بحث آليات تطوير إدارات مكافحة الاحتيال والجريمة المالية في المصارف العربية لتعزيز التكامل بين قطاعات الرقابة وخلق بيئة مصرفية أكثر أمانًا.

أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش

يتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

1- استراتيجيات مكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي المصري.

2- خصائص تأمين العملات النقدية وطرق الكشف عن التزييف.

3- أفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر الاحتيال، خاصة في خدمات الترميز.

4- دور قطاعات الرقابة في البنوك لتعزيز الحماية من الاحتيال.

5- التحديات المتزايدة في الجريمة المالية وسبل التخفيف من مخاطرها.

6- جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دعم مكافحة الفساد والاحتيال.

7- توجهات عالمية ومحلية حول مكافحة الاحتيال المالي.

8- عرض جهود البنك المركزي السعودي في التصدي للاحتيال المصرفي.

9- استعراض أحدث الأساليب الاحتيالية وكيفية الوقاية منها.

10- تمييز ومضاهاة التوقيعات في العمليات المصرفية.

11- تأهيل الكوادر المصرفية لمواكبة التحديات الحديثة.

شرم الشيخ.. مركز للمؤتمرات المصرفية الدولية

وأكد الدكتور وسام فتوح أن مدينة شرم الشيخ أصبحت وجهة رئيسية للمؤتمرات الاقتصادية والمصرفية، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانيات عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية اختار المدينة نظراً لتاريخها الحافل في استضافة مؤتمرات اقتصادية بارزة، فضلاً عن مكانتها كإحدى الوجهات السياحية العالمية المتميزة.