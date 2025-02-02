وزير الخارجية: وفد رجال الأعمال المصريين يشارك في منتدى الأعمال بجيبوتي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إننا نعتز بعلاقة الصداقة الوثيقة والأخوة التي تربط بين مصر وجيبوتي، مشيرا إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف والوفد المرافق له، صباح اليوم، وكان لقاء وديا جرى خلاله تناول العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي، نقلته القاهرة الإخبارية: «نقل الوزير محمود تحية وتقدير رئيس جيبوتي إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعكس اللقاء العلاقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والزعيمين الشقيقين».

وتابع: «كان لي لقاء منفرد مع وزير خارجية جيبوتي، تناولنا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومزيد من سبل تطوير هذه العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وكان هناك حديث مطول عن التشاور السياسي، وأعتزم أن أزور بلدي الثاني جيبوتي على رأس وفد من رجال الأعمال والشركات المصرية لعقد منتدى الأعمال في جيبوتي».