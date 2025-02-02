وزير الخارجية: المنطقة اللوجيستية المصرية في جيبوتي تعزز العلاقات الثنائية

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إنه ناقش مع نظيره الجيبوتي مشروع المنطقة اللوجيستية المصرية، والتي سيبدأ العمل بها قريبا، حتى تكون منطقة مصرية متقدمة داخل جيبوتي، وتكون مجالا لعرض المنتجات المصرية، موضحا أن هذا الأمر سيدفع باتجاه المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي، بثته "القاهرة الإخبارية"، أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سيتولى التعاون مع الجانب الجيبوتي في مسألة وضع اللمسات الأخيرة لبدء عمل المنطقة اللوجيستية في جيبوتي، مشيرا إلى تناول ربط المواني المصرية بالجيبوتية والتنسيق والتعاون الكامل بينهما، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الشباب والرياضة والاستزراع السمكي.