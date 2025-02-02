مشهد سينمائي.. شهامة شباب تنقذ 3 أطفال في حريق شقة بفيصل

في مشهد سينمائي بطولي يؤكد شهامة المصريين ورجولتهم في المحن والمواقف الصعبة التي دائما ما تظهر معادن الرجال، تمكن مجموعة من الشباب من إنقاذ 3 أطفال، كانوا عالقين داخل شقتهم السكنية، التي اشتعلت بها النيران بمنطقة كعابيش في محطة الطوابق بشارع فيصل.

بمجرد أن شاهد الأهالي اندلاع الحريق، ووجود الـ3 أطفال يبكون بفزع من هول الحريق، أقدم عدد من الشباب بكل عزيمة وتحدي، وتسلقوا نوافذ وبلكونات الشقق التي تقع بجوار وأسفل الشقة محل الحريق، وأنقذوا الأطفال الثلاثة من ألسنة النيران، وقاموا بانزالهم تباعًا، بعدما تأكدوا من عدم وجود أطفال آخرين داخل الشقة.

وأفاد شهود العيان أن الأطفال كانوا بمفردهم في الشقة، وأن أحد الأطفال كان في حالة إغماء نتيجة الدخان الكثيف، وتمت افاقته فيما بعد، واصطحب الأهالي الأطفال الثلاثة وقدموا لهم الرعاية اللازمة.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق داخل شقة سكنية بشارع كعابيش المتفرع من شارع فيصل التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما وجهت أجهزة الأمن الشكر للشباب الذين انقذوا الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة.