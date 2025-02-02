أبو ريدة يستقبل محمود الخطيب بمركز المنتخبات الوطنية

استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، ظهر اليوم الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر .

وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع الخطيب تطرقا خلالها لبعض الملفات التي تخص الكرة المصرية في إطار سياسة الاتحاد المصري لتبادل الأفكار والرؤي مع جميع الأندية.

هاني أبو ريدة يزور النادي الأهلي

واستقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمقر النادي بالجزيرة، المهندس هاني أبو ريدة المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة في دورته الجديدة.

جاءت زيارة أبو ريدة في إطار الأجواء الودية للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب الذي تعرض لوعكة مفاجئة ألزمته الفراش خلال الفترة الماضية، وهو ذات السبب الذي تواجد من أجله حسن حمدي رئيس النادي الأسبق.

أثناء الجلسة تطرق الحوار إلى خطة أبوريدة ومجلسه الجديد لتطوير الكرة المصرية وعلاج السلبيات التي طفت على السطح خلال السنوات الماضية.

وفي مقدمتها نتائج المنتخبات الوطنية، والتعاون مع الأندية بهذا الخصوص، وأزمة التحكيم المستمرة، وبطء الأداء في اتخاذ القرار خاصة بالنسبة للجان الفاعلة في الاتحاد، وتطوير اللوائح، كما تطرق الحوار إلى ملفات عديدة أخرى منها ظاهرة "تسنين" الناشئين، والملف الطبي لحماية أرواح اللاعبين.