غدا.. ورشة حكي "سوبر مامي" في جناح مركز بحوث أدب الطفل

الأحد 02/فبراير/2025 - 12:26 م

يستضيف جناح نشاط مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بقاعة 5 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الثانية والنصف ظهر غد الإثنين، ورشة حكي بعنوان "سوبر مامي"، والتي تقدمها الدكتورة غادة عبد الرحيم، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، ومؤلفة كتاب "سوبر مامي"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتقدم غادة عبد الرحيم في الورشة عددا من النصائح للأمهات من أجل تنشئة سليمة لأبنائهن، والتي تناولت الكثير منها بالتفصيل في "سوبر مامي".

ففي الكتاب، تعيد غادة عبد الرحيم تقديم منهج التربية الحديثة للأطفال في شكل "روشتات نفسية" للأمهات مكتوبة بصياغة تناسب جميع المستويات، وبأسلوب علمي مدعوم بصورة تعبيرية ونماذج علمية، تضع أقدام الأمهات على الطريق الصحيح لخلق جيل قوي وواعي.

وجاءت فكرة الكتاب من التجربة الشخصية لمؤلفته، فهي أم لثلاثة أطفال من الذكور، أنجبت أولهم وهي لا تزال شابة في سن العشرين، ما جعلها أمام تحد كبير، بين كونها في مقتبل العمر تحمل آمالا عملية وطموحات أكاديمية، وبين كونها أصبحت أمًا ولديها مسئوليات كبيرة. مع هذا، قررت القيام بالدورين معا.

