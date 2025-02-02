ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. ورشة حكي "سوبر مامي" في جناح مركز بحوث أدب الطفل

غادة عبد الرحيم وكتاب
غادة عبد الرحيم وكتاب "سوبر مامي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 يستضيف جناح نشاط مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بقاعة 5 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الثانية والنصف ظهر غد الإثنين، ورشة حكي بعنوان "سوبر مامي"، والتي تقدمها الدكتورة غادة عبد الرحيم، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، ومؤلفة كتاب "سوبر مامي"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
وتقدم غادة عبد الرحيم في الورشة عددا من النصائح للأمهات من أجل تنشئة سليمة لأبنائهن، والتي تناولت الكثير منها بالتفصيل في  "سوبر مامي". 
ففي الكتاب، تعيد غادة عبد الرحيم تقديم منهج التربية الحديثة للأطفال في شكل "روشتات نفسية" للأمهات مكتوبة بصياغة تناسب جميع المستويات، وبأسلوب علمي مدعوم بصورة تعبيرية ونماذج علمية، تضع أقدام الأمهات على الطريق الصحيح لخلق جيل قوي وواعي.
وجاءت فكرة الكتاب من التجربة الشخصية لمؤلفته، فهي أم لثلاثة أطفال من الذكور، أنجبت أولهم وهي لا تزال شابة في سن العشرين، ما جعلها أمام تحد كبير، بين كونها في مقتبل العمر تحمل آمالا عملية وطموحات أكاديمية، وبين كونها أصبحت أمًا ولديها مسئوليات كبيرة. مع هذا، قررت القيام بالدورين معا. 
 

ورشة ورشة حكي سوبر ماما مركز توثيق وبحوث أدب الطفل غادة عبد الرحيم