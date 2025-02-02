مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يعتمد ترشيح محمد مندور لجائزة الاستحقاق الكبرى

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع ترشيح الفنان الكبير محمد مندور لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2025 والتي تبلغ قيمتها ربع مليون جنيه مصري .

‏‎وصرح الكاتب الكبير محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الامناء بأن جائزة الاستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة حيث تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز اثرت الحياة الثقافية المصرية فى الفن التشكيلي او الأدب او السينما او الموسيقي ، وذلك عن مجمل اعمالها، وقال أنها بالتالى غير مخصصة للشباب كباقى الجوائز ، وانما للشخصيات الراسخة فى مجالها، وهى تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.

وأضاف سلماوي في حيثياته بأن الخزاف الكبير محمد مندور امتد بفن الخزف المصرى الأصيل من روائع مصر القديمة والقبطية والإسلامية إلى جماليات الخزف المعاصر فى أبهى صوره، فأعمال مندور الخزفية هى التجسيد الحى لهذا التزاوج النادر بين الأصالة التراثية والحداثة العصرية، ولا غرابة فى ذلك لفنان نشأ فى منطقة الفسطاط، وعمل منذ نعومة أظافره فى فواخير تلك المنطقة الفريدة التى هي من المناطق النادرة فى العالم التى إستمرت تنتج الخزف بلا انقطاع عبر مئات السنين، وقد إستطاع مندور أن ينطلق بعبقريّته الفنية من طينة الفخار فى الفسطاط إلى آفاق الاتجاهات العالمية الحديثة فى فن الخزف.

‏‎وسوف يتم تكريم الفنان الكبير محمد مندور في حفل توزيع جوائز الفنون فى دورتها السادسة تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك وبحضور مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 فبراير بالتزامن مع إفتتاح المعرض الجماعي للشباب وتوزيع جوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025 .

ومن الجدير بالذكر أن الفنان محمد مندور أقام العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها، وحظيت أعماله بمكانة مرموقة ضمن مقتنيات كبرى المؤسسات والمتاحف، أبرزها:

- متحف فكتوريا وألبرت بإنجلترا

- المتحف الدولي للخزف بمدينة فاينزا، جنوب إيطاليا

- متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة

- دار الأوبرا المصرية

- متحف الحضارة

- ⁠البنك الدولي بنيويورك

- الأكاديمية المصرية بروما

- المتحف الوطني بدمشق

- مكتبة مصر العامة

- مكتبة القاهرة الكبرى

- مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

- المركز الثقافي البريطاني بمصر