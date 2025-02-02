الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ أنشطة متنوعة في إجازة نصف العام

نفذت إدارة شباب العريش أنشطة رياضية متنوعة بمشاركة الهيئات الشبابية التابعه لها ، خلال إجازة نصف العام،في بطولة كرة القدم مواليد 2010 ،بطوله تنس الطاوله ،وبطولة اللعاب القوى، بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعلاء الجغنة مدير ادارة شباب العريش، ومديري المراكز والأندية.

فيما حصل نادي شباب مصر على المركز الأول فى كره القدم، ونادى عاطف السادات المركز الثاني، وحصول مركز شباب 6 اكتوبر بالمركز الأول في تنس الطاوله ، ونادى سيناء الرياضي بالمركز الثاني، حصل نادي النجمه بالمركز الأول في العاب القوي ١٠٠ متر عدو، ومركز شباب العريش بالمركز الثاني، وحصل نادي شباب مصر علي المركز الأول في العاب القوي ٢٠٠ متر عدو، ونادي النجمه مركز ثاني، حصول مركز شباب العريش بالمركز الأول في العاب القوي ٤٠٠ متر عدو، ونادي شباب مصر مركز ثاني، وحصول نادي النجمة بالمركز الأول في الويب الطويل ، ونادي شباب مصر مركز ثاني، حصول مركز شباب 6اكتوبر بالمركز الأول في تنس الطاولة، ونادي سيناء مركز ثاني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

واكد "حسن عبد الوهاب" ان الأنشطة تهدف إلى استقطاب الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في مراكز الشباب في محافظة شمال سيناء مشيرا إلى ضرورة التركيز على الأنشطة التي تسهم في تنمية مهاراتهم البدنية والذهنية وتعزز قيم العمل الجماعي والمنافسة الشريفة.