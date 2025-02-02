أوكرانيا تعلن إسقاط 40 طائرة روسية بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني اليوم /الأحد/ عن إسقاط 40 طائرة روسية بدون طيار، بما في ذلك طائرات من طراز "شاهد" وأنواع أخرى، كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت القوات الجوية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه تم تأكيد إسقاط 40 طائرة بدون طيار للروس في مناطق (خاركيف وبولتافا وسومي وكييف وتشرنيجوف وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وخيرسون وأوديسا).. موضحة أنه تم التصدي للهجوم الروسي من قبل الطيران الأوكراني ووحدات الصواريخ الدفاعية الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة لهجمات الطائرات بدون طيار الروسية، لُحقت أضرار بمنطقتي "خاركوف" و"سومي"، وعلى وجه الخصوص، أُصيب رجل وامرأة في بلدة "ليوبوتين" بمنطقة خاركيف، نتيجة لغارة بطائرة بدون طيار.