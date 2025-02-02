محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ،نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول.

وقدم المحافظ التهنئة إلي الطلبة الناجحين في الامتحانات ، موجهاً التحية الي أولياء الأمور في توفير الجو المناسب لتحصيل أبنائهم للمواد الدراسية.

ووجه المحافظ الشكر للعاملين في مديرية التربية والتعليم وبخاصة العاملين في مجال التطوير التكنولوجي ولجنة النظام والمراقبة وجميع القائمين بأعمال الامتحانات علي الجهد المبذول.

ونفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المراجعات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م ، هذا وقدشدد على اتباع الدقة في أعمال المراجعات وجمع الدرجات ، وذلك حتى يأخذ كل طالب حقه.