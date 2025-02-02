الإعدام شنقًا للمتهمة بقتل الطفلة "يارا" وسرقة قرطها الذهبي في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، قرارًا قضائيًا يقضي بالإعدام شنقًا لربة منزل، لاتهامها بقتل جارتها الطفلة “يارا” وسرقة قرطها الذهبي بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية.

قتل الطفلة يارا بأولاد صقر

تعود أحداث القضية رقم 2001 لسنة 2024 جنايات مركز أولاد صقر، لشهر يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة " يارا هيثم محمود" 8 سنوات، مقيمة قرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر، جثة هامدة ملفوفة فى ملاءة قماش أعلى سطح منزل جيرانها، وذلك بعد ساعات من اختفائها، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي وتوصلت الجهود إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "نانسي ح م" 21 عاما ربة منزل جارة المجني عليها، وقامت باستدراج الطفلة أثناء لهوها بالشارع، واصطحبتها إلى السطح لإبعادها عن أعين ذويها، وذلك لسرقة قرطها الذهبي، وحال مقاومة الطفلة المجني عليها وصراخها قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقامت بالتخلص منها أعلى سطح منزل مجاور في محل العثور عليها، لإبعاد الجريمة عنها.