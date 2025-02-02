استعداداً للفصل الدراسي الثاني.. رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية يجتمع مع الموجهين

عقدت منطقة الغربية الأزهرية، اجتماعا موسعاً للموجهين الأوائل بكافة الإدارات التعليمية، في إطار استعدادات المنطقة الاستقبال العام الدراسي الثاني، بإشراف وحضور الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد النشرتي مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ محمد أبوسعيد مدير التعليم الثانوي، والشيخ إبراهيم الخولي مدير التعليم الابتدائي أحمدسلامة مدير إدارة التوجيه الفني، والسيد الغنام الموجه العام، وتامر شربان الموجه الأول ، وفتحي حليمة مدير أمن المنطقة.

وتناول الاجتماع، استعراض إجراءات المتابعة اليومية أثناء زيارات المعاهد الأزهرية والمتابعة الحية للطابور الصباحي في كافة المعاهد، وكتابة التقارير التي ترصد الإيجابيات والسلبيات وكافة المشكلات التي قد تعوق العملية التعليمية ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الإدارة التعليمية والمنطقة الأزهرية، والتعاون مع كافة الموجهين للخروج بالعملية التعليمية كما هو مستهدف لها.