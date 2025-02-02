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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل الجرحي الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل الجرحي الفلسطينيين
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استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الجرحي الفلسطينيين خلال وصولهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

ورحب المحافظ بالجرحي الفلسطينيين علي أرض المحافظة ، فيما قام المحافظ بتوزيع الهدايا عليهم خلال وصولهم.

ووجه المحافظ بتوفير كافة الخدمات الطبيه للفلسطينيين الذين سيتلقون العلاج في المستشفي ، مشددا علي الإستعداد التام للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين به.

واستقبلت مصر أمس الدفعة الاولي من جرحي ومصابي الاطفال الفلسطينيين بقطاع غزة بواقع 37 جريح ومصاب أغلبهم من الاطفال بينما تستقبل اليوم السلطات المصرية 50 جريح أخرين عبر معبر رفح البري لعلاجهم بالمستشفيات المصرية بشمال سيناء وخارجها .

الجرحى الفلسطينيين الأطفال الفلسطينيين هيئة التمريض شمال سيناء