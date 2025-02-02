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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل مباراة الأهلي ومودرن سبورت.. تعرف على ترتيب جدول الدوري الممتاز

ارشيفية
ارشيفية
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تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بإقامة مواجهتين الأولى تجمع بين سيراميكا كليوباترا وسموحة ثم لقاء الأهلي ومودرن سبورت.

وقبل ختام الجولة الـ11 يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعد الفوز على الزمالك، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني والزمالك ثالثا.

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 11

بيراميدز 24 نقطة

الأهلي 20 نقطة

الزمالك 20 نقطة

سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

المصري البورسعيدي 19 نقطة

بتروجيت 17 نقطة

البنك الأهلي 17 نقطة

حرس الحدود 15 نقطة

فاركو 15 نقطة

طلائع الجيش 15 نقطة

زد اف سي 14 نقطة

الاتحاد السكندري 14 نقطة

الإسماعيلي 12 نقطة

سموحة 11 نقطة

غزل المحلة 8 نقاط

إنبي 7 نقاط

مودرن سبورت 7 نقاط

الجونة 6 نقاط

الدوري المصري الممتاز مباريات الجولة الـ11 الأهلي ومودرن سبورت جدول ترتيب الدوري المصري بيراميدز