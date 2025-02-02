"سلامة الغذاء": تسجيل وترخيص 54 منتجا و10 شركات أغذية الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي الرابع لعام 2025، والصادر اليوم عن الفترة من 25 - 31 يناير 2025، ان الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، قامت بتسجيل 54 منتجا و 10 شركات، و نفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 306 منتج جديد، و أصدرت 21 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 12 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، و كذا 8 زيارات لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 1 منشأة لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 32 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 15 شكوى وجاري فحص 17 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 426 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( أسيوط، الوادي الجديد، الاسماعيلية، سوهاج، شمال سيناء، الغردقة، الجيزة، الغربية، مرسى مطروح، الدقهلية، أسوان و بور سعيد ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات ( القاهرة، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الأقصر، الاسكندرية، المنوفية، الوادي الجديد، المنوفية، الفيوم، البحر الأحمر، سوهاج، دمياط و السويس ) .

و تم تسجيل 797 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل و تراخيص المحال العامة 555 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 468 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

و نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الاسكندرية، المنوفية، الغربية، دمياط والبحر الأحمر ) .

و تم تسجيل 54 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي، كما تم استيفاء 3 منشآت لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المستوفاة للاشتراطات إلى 404 مخزنا.