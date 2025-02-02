Just2Pay وSwypex تتعاونان لتعزيز كفاءة العمليات المالية للشركات في مصر

أعلنت شركتا Just2Pay وSwypex، المتخصصتان في مجال الحلول المالية والتكنولوجيا المالية في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية للشركات عبر تقديم حلول مبتكرة وآمنة تسهم في تعزيز الشفافية والإدارة الفعالة للموارد.

بموجب هذه الشراكة، سيتم دمج أنظمة إدارة الشركات المتطورة من Just2Pay مع حلول الدفع المبتكرة من Swypex، مما يوفر تجربة مالية متكاملة تساعد الشركات على:

مزامنة المعاملات المالية تلقائيًا، حيث سيتم ربط جميع الفواتير الإلكترونية والمعاملات التي تتم عبر Swypex بحسابات Just2Pay، مما يقلل الأخطاء البشرية ويحسن دقة العمليات المالية.

تعزيز كفاءة العمليات اليومية من خلال تكامل أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) من Just2Pay مع حلول الدفع المؤسسية التي تقدمها Swypex، مما يتيح للشركات تحقيق شفافية أعلى وتحكم أفضل في عملياتها المالية.

تحسين إدارة الموارد عبر حلول تحليل البيانات المالية، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة وزيادة قدرتها التنافسية.

قال أحمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة Just2Pay:

من خلال هذا التعاون، نسعى إلى تحسين تجربة الشركات عبر حلول مالية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات."

من جانبه، اكد أحمد مختار، المدير التنفيذي لشركة Swypex، ان هذه الشراكة تمثل فرصة قوية للجمع بين تقنياتنا المتقدمة في الإدارة المالية وحلول الدفع الذكية، مما يمكننا من تقديم خدمات شاملة تدعم توسع الشركات ونموها في السوق المصري."

تعكس هذه الشراكة التزام Just2Pay وSwypex بتطوير الحلول التقنية والمالية في مصر، مما يساعد الشركات على تحقيق نمو مستدام في بيئة أعمال متطورة وتنافسية. ويعد هذا التعاون خطوة جديدة نحو رقمنة العمليات المالية، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة الشركات في مختلف القطاعات.