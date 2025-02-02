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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"شك في سلوكها".. حبس عاطل بتهمة قتل زوجته في عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطل بتهمة قتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها بمنطقة عين شمس 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة عين شمس  بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة ربة منزل، عمرها 33 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الذقن والرأس، إضافة إلى كدمات واضحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عين شمس عاطل قتل قرار قسم شرطة عين شمس