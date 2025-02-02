ضبط عاطلين غسلا أموال تجارة المخدرات بـ 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عاطلين، أحدهما ذو معلومات جنائية، والمقيمان في محافظة الإسكندرية.

وجاء ذلك عقب تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث سعى المتهمان لإخفاء مصدر أموالهما غير المشروعة، وتزويرها لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.

وقدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة بحوالي 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.