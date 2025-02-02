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الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطلين غسلا أموال تجارة المخدرات بـ 50 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عاطلين، أحدهما ذو معلومات جنائية، والمقيمان في محافظة الإسكندرية. 

وجاء ذلك عقب تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث سعى المتهمان لإخفاء مصدر أموالهما غير المشروعة، وتزويرها لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات. 

وقدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة بحوالي 50 مليون جنيه. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإسكندرية