هيثم الهواري: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤيد موقف القيادة السياسية الرافض للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني

أكد المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، رفضه التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن، مشددًا على أن هذا الطرح يمثل تعديًا صارخًا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين في أرضهم.

وأشاد الهواري ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد ، بالموقف الحاسم للقيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لأي خطط تستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، مؤكدًا أن هذا الموقف الوطني ينسجم مع ثوابت السياسة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأضاف الهواري أن مصر، بتاريخها العريق ومواقفها المشرفة، كانت ولا تزال الداعم الأول للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحن والتحديات، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الريادي في المنطقة، مشددًا على أن الدولة المصرية لم ولن تدخر جهدًا في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

في سياق متصل، أكد الهواري أن مجتمع الأعمال والمجتمع المدني في مصر يقفان صفًا واحدًا في مواجهة أي تحديات تهدد الأمن القومي المصري أو تمس بثوابته، مشيرًا إلى أن تلاحم جميع أطياف المجتمع المصري وراء القيادة السياسية يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكل حزم وثبات.

واكد الهواري على ضرورة التكاتف العربي والدولي لوقف أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق تسوية عادلة وشاملة تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.