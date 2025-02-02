اليوم.. دخول 174 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم

أعلن موفد "القاهرة الإخبارية"، دخول 174 شاحنة مساعدات من بينها 14 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، اليوم الأحد، وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

أكدت مصادر بشمال سيناء، الأحد، استئناف عملية إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، عبر بوابتي معبري العوجة التجاري وكرم أبوسالم، بعد توقف أمس السبت.

وقالت المصادر، إنه تم تحرك 120 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية من أمام معبر رفح البري إلى معبري العوجة التجاري وكرم أبوسالم جنوب مدينة رفح، من بينها 110 شاحنات مساعدات، و10 شاحنات وقود وغاز للطهي.

وأشارت المصدر، إلى تسليم شاحنات المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.

ولفتت المصدر إلى إدخال نحو 3700 شاحنة إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة التجاري وكرم أبوسالم؛ منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، إذ حملت هذه الشاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود وغاز الطهي.

يذكر أن عملية إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، توقفت أمس السبت، بعد إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبري العوجة التجاري وكرم أبوسالم من الجانب الآخر بدعوى أن السبت عطلة في إسرائيل للراحة والعبادة.