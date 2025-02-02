الدقهلية تستقبل أول جهاز أشعة ماموجرام في مستشفى السنبلاوين لتحسين الخدمات التشخيصية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبال مستشفى السنبلاوين العام، أول جهاز أشعة ماموجرام والذى يعد الأول من نوعه بمستشفيات الدقهلية، وذلك في إطار تحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.



وأكد مدكور، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وزيادة جاهزيتها بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين لافتاً إلى انه جارى معاينة 3 مستشفيات أخرى لإمدادها بأجهزةة ماموجرام وهى أجا و شربين والمنزلة.



وصرح الدكتور شريف إبراهيم مدير إدارة الأشعة أن جهاز الماموجرام تكمن أهميته في عمل الفحص الجموعي للكشف المبكر عن أورام الثدى تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للتشخيص المبكر وعلاج الأورام السرطانية يمكن لأي سيدة إجراء الفحص حيث يعد طريقة آمنة وفعالة للغاية في الكشف المبكر.



يذكر أن صحة الدقهلية أعلنت في ديسمبر الماضي عن استقبال 23 جهاز أشعة جديد من وزارة الصحة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية.