الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت، خلال الليلة الماضية، خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - "أن الخمس طائرات دون طيار أوكرانية، ثلاث منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وأخرى فوق مقاطعة بريانسك".. مضيفة أن القوات المناوبة لأسطول البحر الأسود، دمرت زورقا مسيرا كان متجها نحو جمهورية القرم.

وفي سياق متصل.. أفاد مصدر عسكري روسي بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة "سودجا" بمقاطعة كورسك الحدودية الروسية من منطقة "مالايا ريبيتسا" بمقاطعة سومي الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس /السبت/ أن القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب جديدة بقصفها مدرسة داخلية في "سودجا" بمقاطعة كورسك.