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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء  دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ،بينما غادر عدد 17 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26372 طن تشمل : 11310 طن يوريا و4267 طن ملح و 3618 طن كلينكر و7177 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36484 طن تشمل : 8227 طن ذرة و 4500 طن فول صويا و 1101 طن خشب زان و 4000 طن سكر و 5310 طن حديد و 4000 طن مواسير و 2452 طن فول و 4600 طن خردة و 1560 طن بازلاء و 400 طن حمص و 1028 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 334 طن  .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68131 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5668 حركة .

كما غادر عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2250 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS  )  التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 7 حاوية و عدد 28 تريلا فارغة و مملوءة و رأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن ، كما قامت بتحميل عدد 7 حاوية و عدد 13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك .

دمياط حركة السفن ميناء دمياط