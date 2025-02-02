ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ،بينما غادر عدد 17 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26372 طن تشمل : 11310 طن يوريا و4267 طن ملح و 3618 طن كلينكر و7177 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36484 طن تشمل : 8227 طن ذرة و 4500 طن فول صويا و 1101 طن خشب زان و 4000 طن سكر و 5310 طن حديد و 4000 طن مواسير و 2452 طن فول و 4600 طن خردة و 1560 طن بازلاء و 400 طن حمص و 1028 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 334 طن .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68131 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5668 حركة .

كما غادر عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2250 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 7 حاوية و عدد 28 تريلا فارغة و مملوءة و رأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن ، كما قامت بتحميل عدد 7 حاوية و عدد 13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك .