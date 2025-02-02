البورصة تعقد عددا من ورش العمل للشركات الأعضاء والمقيدة بالإسكندرية

عقدت البورصة المصرية عددا من ورش العمل المتخصصة لكل من شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة المصرية وأيضا الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، وذلك بمدينة الإسكندرية يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٩ و ٣٠ يناير ٢٠٢٥.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البورصة المصرية للتطوير وعلى الأخص المستهدف رقم (٤٩) الذي يتضمن تطويـر المحتوى العلمي والتوسع فـي دورات تدريب العاملين بالشركات الأعضاء بالبورصة المصرية، وأيضا المستهدف رقم (٢١) والذي يتضمن اسـتمرار الـدورات التدريبيـة الخاصـة بمسئولي علاقات المستثمرين لضمان توافـر أقصـى قـدر مـن التأهيـل المهنـي المطلـوب لزيـادة كفاءتهـم للقيـام بالمهـام الموكلـة إليهـم.

وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية: تحرص البورصة على التواصل المباشر المستمر والبناء مع كافة أطراف السوق ونعمل على تنظيم فعاليات منتظمة بمدينة الاسكندرية لما لها من أهمية كبيرة في سوق الأوراق المالية.

وأوضح الشيخ أن ورش العمل قد تضمنت عددا من المحاضرات والعروض التقديمية للمراقبين الداخليين ومديري المخاطر والمديرين الماليين لشركات السمسرة لتوضيح أحدث التعديلات في قواعد العمل وفلسفتها وتأثيرها الإيجابي على أداء الشركات وانضباطها التنظيمي وملاءتها المالية تشجيعا لنمو السوق وتعزيزا لاستقراره.

وأضاف الشيخ: كذلك تضمنت ورش العمل عددا من المحاضرات والعروض التقديمية لمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لإطلاعهم على أحدث تطورات السوق والإجراءات التي تقوم بها البورصة المصرية لرفع جودة وكفاءة الإفصاح والإرتقاء بالكفاءة المعلوماتية للسوق، وأيضا فلسفة الرقابة الرشيدة ودورها الحيوي في استقرار السوق.

كما التقى رئيس البورصة المصرية برؤساء وقيادات كافة شركات السمسرة بمدينة الإسكندرية، وناقش معهم أحدث التطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية وأهم التحديات التي تواجههم كما بحث معهم مقترحات التطوير.

والتقى رئيس البورصة المصرية بالعاملين بمقر البورصة بالإسكندرية وأطلعهم على أحدث التطورات، وناقش معهم سبل تطوير العمل في الفترة القادمة.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن العنصــر البشــري هــو المحرك الأساسي لصناعة سوق المال لــذا فــإن البورصة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطويـره سـواء بالنسبة للعاملين بالبورصة المصرية أو للشركات الأعضاء بها.