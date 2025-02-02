لا تنخدعوا في الطقس.. الأرصاد تحذر من انخفاض حاد في درجات الحرارة بدءًا من الأربعاء

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، حالة الطقس اليوم الأحد في جميع أنحاء مصر، وحتى منتصف الأسبوع الجاري.

وقالت “غانم” وفقًا لمداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية: إن الأحوال الجوية اليوم مستقرة، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المتوسط في نفس هذا اليوم من العام من درجتين إلى 3 درجات، خاصة مع وجود مرتفع الجوي الذي يساعد على زيادة أوقات سطوع الشمس، وذلك في فترة النهار.

وأوضحت، أنه بدءًا من يوم الأربعاء سيتم تسجيل انخفاض كبير في درجات الحرارة مع وجود نشاط كبير في الرياح، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض سيكون ذروته يوم الخميس القادم وسيستمر حتى يوم السبت القادم.

ونوهت، بأن الأجواء ستكون مستقرة اليوم مع انعدام وجود فرص لهطول الأمطار على مختلف الأنحاء، محذرة من اختلاف درجات الحرارة مساءًا وصباحًا خلال الفترة الحالية.