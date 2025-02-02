"تكنولوجيا الأغذية" بالإسكندرية ينظم برنامجا تدريبيا حول الأغذية الوظيفية

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا داخليا بمحطة البحوث الزراعية الصبحية بمحافظة الإسكندرية لقسم الأغذية الخاصة بعنوان " الأغذية الوظيفية ودروها في تغذية الفئات الحساسة" تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت اشرافالدكتور شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد و الدكتور وداد الخولى مدير معمل تكنولوجيا الأغذية بالمحطة.

وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، الى أن الأغذية الوظيفية Functional Food هي الأغذية التي تحتوي على مغذيات طبيعية عالية القيمة الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الصحية أي أغذية ذات قيمة غذائية عالية، ويوجد العديد من الفوائد الصحية والعلاجية للأغذية الوظيفية حيث أنها: تساعد على منع حدوث أمراض سوء التغذية مثل الكساح والسمنة وتشوهات الأجنة، ومشاكل النمو التي تحدث بسبب أمراض الغدة الدرقية، تساعد على حماية الجسم من الأمراض، تساعد على تعزيز النمو والتطور السليم للجسم.

وأوضح عرفات أنه تقسم الأغذية الوظيفية إلى مجموعتين: المجموعة الأولي الأغذية الوظيفية الطبيعية: ومن الأمثلة عليها الفواكه، الخضروات، المكسرات، الحبوب الكاملة، البقوليات، المأكولات البحرية. المجموعة الثانية الأغذية الوظيفية المصنعة: تعرف بأنها الأغذية التي يتم تدعيمها بمكونات إضافية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف لزيادة فوائدها الصحية ومن أمثلتها العصائر المدعمة، منتجات الألبان المدعمة وغيرها من الأغذية الأخرى.

من جانبه أشار الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن النظام الغذائي المتوازن له تأثير إيجابي في علاج كثير من الأمراض المستعصية مثل السرطان، جرثومه المعدة والشيخوخة المبكرة فهذه الأمراض تظهر نتيجة لزيادة الجذور الحرة المتواجدة في جسم الإنسان والتي تؤدى الى تغيير في الحمض النووي للخلايا ويستطيع الجسم إيقاف تأثير تلك الجذور الحرة عن طريق تناول مضادات اكسده كافية والتي تتحد مع الجذور الحرة وبالتالي لا تحدث الأمراض.

ومن مضادات الأكسدة فيتامين A-C-E والبيتا كاروتين وبعض الأملاح المعدنية، ويمكن للجسم الحصول عليها بوفرة من الخضروات ذات الأوراق الداكنة اللون والحبوب والبقول والفاكهة. يهدف البرنامج التدريبي الى رفع الوعي الغذائي لدى المتدربين بأهمية الأغذية الوظيفية ودورها في التغذية السليمة وعلاج العديد من الأمراض وكذلك التوعية بالخصائص التغذوية والوظيفية لفاكهة الأفوكادو ومخلفاتها في انتاج أغذية وظيفية كما تناول البرنامج التدريبي أسس التغذية السليمة لبعض الفئات مثل تغذية المراهقين والرياضيين وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها