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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"أخوية الطبقة المتوسطة".. تجربة عمر طاهر الأدبية الجديدة بمعرض الكتاب

عمر طاهر
عمر طاهر
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يشارك الكاتب عمر طاهر فى معرض القاهره الدولي للكتاب فى دورته الـ ٥٦، بإصدار كتاب" اخوية الطبقة المتوسطة"، في تجربة اجتماعية تتناقل بين التفاصيل التي عاشها المجتمع، كعادة النمط الكتابي للكاتب عمر طاهر.

كتاب عمر طاهر 

صدر للكاتب عمر طاهر عدد من الأعمال الأدبية، على مدار السنوات الماضية، والتي حققت نجاحاً كبيراً مع قطاع عريض من القراء، وأصبح له جمهوره الذي ينتظر أعماله.

وتعد أبرز أعماله "صنايعية مصر، كحل وحبهان، الكلاب لا تأكل الشيكولاته، من علم عبدالناصر شرب السجائر، أخوية الطبقة المتوسطة".

قدم الكاتب عمر طاهر عدد كبير من المشاركات الفنية، سواء كان بالسيناريو والحوار، أو حتى بالتأليف، وأبرز تلك الأعمال شارك بالسيناريو والحوار "شباب اونلاين، عمليات خاصة، طير انت"، أما على مستوى التأليف قدم "يوم ملوش لازمه، دفعة محمد صلاح، كابتن مصر".

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