سموتريتش يدعو نتنياهو لفرض السيادة على الضفة الغربية

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض السيادة على الضفة الغربية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قاله إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضاف سموتريتش، إنه مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وتابع وزير المالية الإسرائيلي، أن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.