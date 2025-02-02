ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، 2 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.17%، ليصل إلى مستوى 30,062.09 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.24%، وصولًا إلى مستوى 3,183.79 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.63%، وصولًا إلى 8,605.56 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.46%%، ليصل إلى مستوى 11,751.38 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.16%، ليصل إلى مستوى 37,423.97 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.21%، مسجلًا 13,229.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.26%، وصولًا إلى 6,760.51 نقطة.