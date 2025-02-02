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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 18 بحادث انقلاب سيارة أجرة في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم بينما أصيب 15 شخص، إثر حادث  انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق السياحي بمدخل قرية الخالدية بدائرة مركز أبشواي، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة صندوق محمله بالركاب، بطريق السياحي، بدائرة المركز، ووجود مصابين وثلاثة جثت. 

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق وذلك بسبب السرعه الزائدة مما أدى إلى إنفجار أحد اطارات السيارة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة مما أسفر عن إنقلابها في بحيرة اسماك على جانبي الطريق وتسببت في وفاة 3 أشخاص سيدة بالعقد الخامس من عمرها بينهم السائق ويدعى راشد صالح 52 سنه مقيم بقرية الجيلاني بدائرة مركز أبشواي، وأحمد البدري شعبان نفَاصر مقيم بمقارق قارون يوسف الصديق، وأصابة 15، بكسور وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم.
وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي ،ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

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