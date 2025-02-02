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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث «الوزراء»: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف  الصحة، موضحا: «كانت هناك 3 نماذج ناجحة جدًا في التعاون ما بين الدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني، سواء في مستشفى أهل مصر أو في مستشفى الناس أو مستشفى بهية».

وأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المستشفيات الثلاث تقدم خدمة ممتازة بجهود تعتمد على التبرعات، ولا تهدف إلى الربح.

وأشار إلى أن الدولة من ناحيتها تحرص على تقديم الدعم اللازم لهذه المستشفيات، وهي خدمة معتمدة من مؤسسات دولية تعكس حجم التقدم في المستشفيات، وقطاع الصحة من أولويات الحكومة».

محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء ملف الصحة مستشفى أهل مصر مستشفي بهية