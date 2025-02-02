"واشنطن بوست": القوات الإسرائيلية وضعت نقاط تفتيش وأغلقت العديد من الشوارع بالقنيطرة

أعلنت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية وضعت نقاط تفتيش وأغلقت العديد من الشوارع بمنطقة القنيطرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم شركة أمن أمريكية صغيرة إنها تعين نحو 100 من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأمريكية للمساعدة في إدارة نقطة تفتيش في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكشفت وثيقة أن شركة يو.جي سوليوشنز تأسست في عام 2023 وهي شركة صغيرة مقرها ديفيدسون بولاية نورث كارولاينا.

وتدفع أجراً يوميا يبدأ من 1100 دولار مع دفعة مقدمة تبلغ 10 آلاف دولار، حسبما جاء في رسالة التوظيف الإلكترونية.

وذكر المتحدث أنهم سيتولون مهمة مراقبة نقطة تفتيش عند تقاطع رئيسي في غزة.

وأوضح المتحدث أن الشركة عينت بالفعل بعض الأفراد وهم موجودون عند نقطة التفتيش. ولم يذكر عدد المتعاقدين الموجودين حاليا في غزة.