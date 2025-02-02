جراديشار يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام مودرن سبورت

استقر السويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مباراة مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع مودرن سبورت في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، إمام عاشور.

خط الهجوم : نيجك جراديشار.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.