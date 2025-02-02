جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في محافظة طوباس

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عملية عسكرية واسعة في محافظة طوباس بالضفة الغربية شملت اجتياح عدة مدن.

ووفقًا لتصريحات الدكتور أحمد الأسعد، محافظ طوباس في الضفة الغربية، اسفرت هذه العملية عن سقوط خمسة شهداء خلال يومين، بالإضافة إلى قصف موقع في بلدة طمون بطائرة مسيرة، مما أدى إلى استشهاد طفلين وشاب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بردلة في الأغوار الشمالية، واندلعت اشتباكات مع الفلسطينيين في المنطقة.

وفي مخيم الفارعة قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل المخيم، وداهمت نقطة طبية، حيث احتجزت العاملين واعتدت على مدير مركز الإسعاف، وأطلقت النار داخل النقطة.دى هذا الاجتياح إلى استشهاد أربعة فلسطينيين، ولا تزال العملية العسكرية مستمرة.

بالإضافة الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى التركي في طوباس واحتجزت الطواقم الطبية لعدة ساعات، مما أدى إلى تعطل النظام الصحي في المحافظة، كما قصفت طائرات الاحتلال مركبتين في منطقة عقابا بطائرات مسيرة.

هذه التطورات تأتي في سياق تصعيد عسكري إسرائيلي في شمال الضفة الغربية، حيث تشهد المنطقة عمليات قصف واجتياحات متكررة.