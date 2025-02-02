أنشطة متنوعة بالمناطق الجديدة الآمنة ضمن برامج قصور الثقافة

شهدت عدة أحياء فعاليات متنوعة ضمن المشروع الثقافي الذي يقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفني بالمناطق الجديدة الآمنة

في حي حدائق أكتوبر، استمتع الأطفال بورشة لتصميم الأساور باستخدام الخرز الملون والخرز الخشبي قدمتها المدربة غادة علي، تلاها محاضرة توعوية حول أهمية القراءة والمحافظة على الكتب ألقتها إسراء حسان، ثم ورشة رسم حر لتعزيز الإبداع الفني لدى المشاركين.

أما في روضة السيدة زينب، فأُقيمت ورشة لصناعة الأساور المزينة بالنجوم قدمتها مريم حسن، إضافة إلى ورشة تصميم كروت التهنئة بإشراف ناريمان نبيل. كما قدمت فاطمة شعبان محاضرة بعنوان "كيفية تنمية المهارات الإنسانية"، إلى جانب ورشة للقص واللصق نفذتها وفاء أبو الفضل.

وفي حي "معا"، شهدت الفعاليات محاضرة تثقيفية حول "المفاهيم المسرحية والسينمائية" ألقاها الفنان إبراهيم عبد المنعم، بينما أبدع المشاركون في تصميم فانوس رمضان المضيء من الخرز، بإشراف ندى أحمد وسماح عبد القادر، كما نفذ كل من رضوان علي وعبير أحمد ورشة لصناعة مدفع رمضان.

النشاط قدم ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بإشراف د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، في إطار الدور المستمر لهيئة قصور الثقافة في تقديم أنشطة مكثفة لأبناء هذه المناطق، تعزيزا للوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية للأطفال والنشء.

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