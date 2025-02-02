بخار الماء ينهي حياة ابنة رجل أعمال داخل حمام فيلا بالشروق

لقيت طالبة مصرعها اختناقا ببخار الماء داخل حمام الفيلا بمنطقة الشروق .

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من رجل أعمال بعثوره على جثمان ابنته متوفية داخل حمام منزله بدائرة قسم شرطة الشروق ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وعثر على جثة طفلة عمرها 13 سنة ، طالبة بمدرسة لغات دولية.

بفحص الجثمان تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد ، وبسؤال والدها قرر أن نجلته دخلت الحمام للاستحمام وتأخرت بداخله فقام بمناداتها عدة مرات لكنها لم تجيب وفى النهاية قرر كسر الباب ليجدها مسجاة على ظهرها بالحمام .



وبعمل التحريات تبين أن الفتاة توفيت اختناقا ببخار الماء أثناء الاستحمام حيث تركت مياة الدش الساخنة لفترة طويلة ، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة ، وبسؤال أسرتها قررت بعدم اتهام أحد ، وتم نقل الجثمان الى مشرحة أحد المستشفيات ، ويقوم رجال المباحث باستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة،كما تم تحرير محضر بالواقعة.