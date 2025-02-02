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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بخار الماء ينهي حياة ابنة رجل أعمال داخل حمام فيلا بالشروق

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لقيت طالبة مصرعها  اختناقا ببخار الماء داخل حمام الفيلا بمنطقة الشروق .

تلقى قسم شرطة الشروق  بلاغا من رجل أعمال بعثوره على جثمان ابنته متوفية داخل حمام منزله بدائرة قسم شرطة الشروق ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وعثر على جثة طفلة عمرها 13 سنة ، طالبة بمدرسة لغات دولية. 

بفحص الجثمان تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد ، وبسؤال والدها قرر أن نجلته دخلت الحمام للاستحمام وتأخرت بداخله فقام بمناداتها عدة مرات لكنها لم تجيب وفى النهاية قرر كسر الباب ليجدها مسجاة على ظهرها بالحمام .


وبعمل التحريات تبين أن الفتاة توفيت اختناقا ببخار الماء أثناء الاستحمام حيث تركت مياة الدش الساخنة لفترة طويلة ، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة ، وبسؤال أسرتها قررت بعدم اتهام أحد ، وتم نقل الجثمان الى مشرحة أحد المستشفيات ، ويقوم رجال المباحث باستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة،كما تم تحرير محضر بالواقعة.

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