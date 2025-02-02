رئيس مياه دمياط يتفقد محطات الشرب والصرف الصحي

أجرى المهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط ، جولة ميدانية موسعة شملت المحطات والفروع ومراكز خدمة العملاء والخط الساخن ، والتى تأتى ضمن إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل وتعزيز كفاءة الأداء العام، بما يساهم فى تلبية إحتياجات المواطنين بشكل أفضل.



وشهدت الجولة تفقد محطات مياه عزب النهضة ومحطة مياه دمياط حيث قام بالمرور على منشآت المحطات من العنابر والورش ومروقات ومرشحات المياه، والمرور على المعامل للإطمئنان على جودة المياه ، حيث إستمع إلى ملاحظات واقتراحات العاملين وناقش التحديات التي يواجهونها وسبل التغلب عليها لضمان بيئة عمل مناسبة ، واشاد سيادته بجودة العمل بتلك المحطات .



كما تفقد رئيس شركة مياه الشرب بدمياط ، مراكز خدمة عملاء دمياط ، حيث إلتقى خلالها بالعاملين وإطمأن على سير العمل بإداراتهم .



تلى ذلك تفقد رافع صرف صحى السنترال للاطمئنان على الحالة الفنية بالرافع وانتهت الجولة بتفقد آليات العمل بإدارة الخط الساخن واشار الى ضرورة حل الشكاوى الواردة من المواطنين اسرع وقت ممكن .

كما تفقد محطات مياه عزب النهضة ومحطة مياه دمياط حيث قام بالمرور على منشآت المحطات من العنابر والورش ومروقات ومرشحات المياه، والمرور على المعامل للإطمئنان على جودة المياه ، حيث إستمع إلى ملاحظات واقتراحات العاملين وناقش التحديات التي يواجهونها وسبل التغلب عليها لضمان بيئة عمل مناسبة



وقام الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ تطوير الأكشاك بمنطقة شطا ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، لمتابعة بدء تنفيذ مقترح تطوير الأكشاك ضمن خطة تحسين المظهر الحضاري للمنطقة حيث تابع رئيس مجلس مدينة ومركز دمياط أعمال التطوير في قرية شطا التابعة لمركز دمياط.